Toscana, Torselli-Cellai: volontari dimenticati. La campagna vaccinale di Giani disastrosa

“Non smette di stupire la scelleratezza della campagna vaccinale toscana messa a punto da Giani e Bezzini. In Toscana più della metà dei volontari dei servizi sociosanitari non ha ricevuto neanche la prima dose di vaccinazione. E’ inutile che il presidente Giani continui a dire che queste categorie non sono state vaccinate perché non arrivano le dosi. La Regione ha scelto di dare la priorità ad altre categorie come avvocati e personale degli uffici giudiziari”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e Jacopo Cellai, Consigliere comunale FdI a Firenze.

“I volontari sono cittadini che, senza ricevere alcun compenso, si mettono a disposizione della collettività per garantire servizi essenziali. Durante la prima fase della pandemia, tutti abbiamo riconosciuto il valore e il sacrificio di queste persone. La Regione però sembra essersi dimenticata del ruolo svolto dai volontari, tanto da non aver dato loro la giusta priorità nella vaccinazione. Il centrosinistra deve rispondere ai cittadini delle scelte fatte”.

