Dantedì, Frassinetti: approvare nostra PDL per consiglio superiore lingua italiana

“Oggi nel giorno del Dantedì, istituito in occasione della celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante, è il momento giusto per dare un segnale forte, approvando la proposta di legge di FdI che intende istituire “il Consiglio superiore della lingua italiana”, proposta da me presentata fin dall’anno 2009.”

Lo dichiara Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera.

“Occorre – aggiunge Frassinetti – rimettere in circolazione il patrimonio linguistico nazionale, spesso abbandonato e assalito sempre più da termini anglofoni. La proposta di legge di FdI ha l’intento di tutelare il patrimonio linguistico italiano prevedendo l’istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui attribuisce il compito di svolgere un’attività d’informazione e di formazione della coscienza linguistica a tutti i livelli”.

“La proposta di legge – conclude il deputato di FdI – mira, quindi, alla salvaguardia e alla valorizzazione della lingua italiana, anche sull’esempio offerto da diversi Paesi europei che si sono dotati di organismi ufficiali di tutela della loro lingua come la Svezia, la Norvegia e la Francia. Se davvero si vuole tutelare la nostra lingua italiana, ora però è tempo di dare un segnale concreto”.