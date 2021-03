“Ogni giorno continuano a sbarcare sulle coste italiane centinaia di i mmigrati clandestini, spesso positivi al Covid o a varianti del virus che potrebbero non essere neutralizzate dai nostri vaccini. Se non chiudiamo i confini rischiamo di vanificare gli sforzi. Questa e non lo Ius soli che chiede il Pd deve essere la priorità del governo Draghi sia Italia sia in Europa”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.