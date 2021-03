Italiani all’esterno, Menia: lingua italiana straordinario vettore di cultura per una nuova stagione di promozione dell’identità

“La lingua italiana è uno straordinario vettore di cultura, usiamo la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri per una nuova stagione di promozione dell’italianità.” Così l’on. Roberto Menia, responsabile del dipartimento Italiani all’Estero di Fratelli d’Italia, e Segretario Generale del CTIM, secondo cui i 700 anni di Dante dovranno essere declinati per una reale difesa della lingua italiana all’estero. “Per preservare efficacemente l’italianità all’estero, il naturale punto di partenza è la lingua italiana, troppo spesso messa in secondo piano da un’anomala invasione di termini inglesi utilizzati in circostanze che non lo richiedono. Lockdown, vax, aperitive, sono solo alcuni esempi. Fratelli d’Italia è vicina ai patrioti che sono lontani dalla madre Patria e lo sarà in concreto con atti parlamentari ed iniziative mirate, perché crediamo nel tricolore e nella cultura come mastice per comunità e cittadini. Per questa ragione una nuova stagione di promozione dell’italianità è possibile solo con un cambio di passo e con una nuova consapevolezza: mi auguro che le nostre ambasciate e i nostri consolati in tutto il mondo possano essere uniti da un glossario ideale e comune.”

Condividi