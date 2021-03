Politiche per il mezzogiorno, Varchi-Peluso: passare dalle parole ai fatti

“Lo sviluppo del Sud è fondamentale per lo sviluppo dell’Italia. Invitiamo il Governo Draghi a passare dalle parole ai fatti e a destinare a questa parte del territorio nazionale almeno il 50% delle risorse previste per le infrastrutture del Recovery Fund così come Fratelli d’Italia ha già proposto con una propria Mozione”. E’ quanto affermano la Responsabile e la Vice Responsabile del Dipartimento Nazionale per le Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi e Gabriella Peluso. “Il Mezzogiorno va liberato dalla trappola dell’assistenzialismo fine a se stesso che i precedenti Governi, ed in continuità, anche quello attuale, hanno alimentato ed il Recovery Fund può essere un importante strumento per superare il divario economico e sociale tra Nord e Sud dell’Italia” – sottolinea Varchi. Per la deputata di FdI “i Presidenti delle Regioni meridionali hanno l’obbligo di raccogliere la sfida della qualità e della accelerazione della spesa dei fondi europei per non disperdere le risorse in mille rivoli e privare il Governo di ogni alibi per la sottrazione di fondi al Sud”. “Le risorse del Recovery Fund devono essere concentrate sul reale sviluppo socio economico del Sud e per avere un’Italia unita anche economicamente e socialmente – sottolinea Peluso -, le infrastrutture, unitamente alla lotta alla illegalità, sono gli elementi fondamentali per attrarre nuovi investimenti e nuove imprese nel Sud e creare lavoro vero e sostenibile”. Per la dirigente nazionale del partito guidato da Giorgia Meloni “per far nascere nuove imprese e vista l’insufficienza delle Zes, bisogna introdurre una fiscalità di vantaggio ampia e generalizzata per tutto il Mezzogiorno e puntare su politiche attive per il lavoro soprattutto per le donne e per i giovani, le categorie più penalizzate dalla pandemia”.

