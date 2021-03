Toscana, Torselli: se Giani è sicuro che Draghi non parlasse della Toscana, ci spieghi a quale regione si riferisse

“Se Giani è così sicuro che il Presidente Mario Draghi non si riferisse alla Toscana questa mattina in Parlamento, ci spieghi quali sono le Regioni che ‘trascurano gli anziani a favore di altri gruppi’. La Toscana è penultima in Italia per la vaccinazione degli ultraottantenni, non perché lo diciamo noi dell’opposizioni ma perché lo illustrano i dati!”. Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Toscana.

“Giani e Bezzini hanno fatto scelte precise che hanno avuto conseguenze disastrose. Hanno deciso di immunizzare con il Pfizer tutto il personale sociosanitario, compreso quello amministrativo, anziché avviare la vaccinazione degli over80. Fino a due settimane fa andavano buttate via quotidianamente dosi di siero perché non esistevano liste di riserva. Solo grazie ad una nostra forte denuncia, il problema è venuto allo scoperto. Il piano vaccinale toscano manca completamente di organizzazione” ha spiegato il capogruppo.

“Vorremmo sapere da Giani – ha concluso il Presidente Torselli – qual è l’altra Regione italiana che ha aperto sin da subito la vaccinazione di categorie di lavoratori che non operano nel settore sociosanitario e che, allo stesso tempo, è il fanalino di coda del Paese per numero di grandi anziani vaccinati. Attendiamo una sua risposta”.