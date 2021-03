Deidda: Grazie alla Brigata Sassari per la donazione di sangue e plasma all’ospedale di Brotzu di Cagliari

“Grazie al 151° Reggimento della Brigata Sassari che, proprio questa mattina, presso la Caserma di Monfenera del Poetto, ha stipulato – tramite il Ministero della Difesa e l’azienda ospedaliera – una convenzione per la donazione volontaria di sangue e plasma all’ospedale Brotzu di Cagliari. In un momento di particolare difficoltà, i nostri uomini e donne dimostrano, ancora una volta, il loro attaccamento alla Patria e danno prova di come l’impegno collettivo sia indispensabile. Un ringraziamento particolare al Colonnello Marco Granari, Comandante del 151° Reggimento Fanteria Sassari, per aver promosso questa attività di promozione di donazione del sangue all’interno delle Forze Armate e a tutti i nostri uomini sempre pronti a prestare aiuto per il bene delle Nazione”, lo dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa

