Lavoro, Donazzan: immobile confiscato diventa Cpi, un plauso all’assessore ligure Berrino

“Un’immobile sequestrato e confiscato ad un imprenditore in odore di ‘ndrangheta, destinato a nuova vita grazie ad un’intuizione dell’Assessore regionale al Lavoro della Liguria Gianni Berrino che ha scelto, in questo particolare momento di difficoltà economica, di trasformarlo in un Centro per l’impiego a servizio di famiglie ed imprese”: è quanto afferma Elena Donazzan, Assessore Regionale del Veneto e Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi aziendali di Fratelli d’Italia, plaudendo all’iniziativa del collega ligure.

“Siamo orgogliosi che Gianni Berrino sia per Fratelli d’Italia uno dei maggiori esponenti per le politiche del lavoro a livello nazionale” continua Donazzan, che conclude “con questa sua iniziativa ha saputo coniugare le necessità del mondo del lavoro ad un valore per noi irrinunciabile, la legalità”.