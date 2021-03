Scuola, Frassinetti: è bene di tutti. Partecipato a manifestazione Cobas davanti Montecitorio

“Stamattina, davanti a Montecitorio, i COBAS hanno protestato per la grave situazione in cui versa la scuola che è un bene di tutti al di là delle differenze politico-ideologiche. Per questa ragione, abbiamo accettato con piacere l’invito a partecipare alla manifestazione durante quale abbiamo illustrato alcune iniziative presentate da me e dalla collega Ella Bucalo: stabilizzazione dei docenti, eliminazione delle classi pollaio, richiesta di interventi per riaprire le scuole in sicurezza. Queste e altre proposte di FdI purtroppo non sono quasi mai state prese in considerazione dai Governi che si sono succeduti e, il fatto che i partiti di centrosinistra non fossero in piazza oggi, mi rende ancor più scettica sul fatto che l’atteggiamento verso la scuola possa cambiare”.

Lo dichiara in una nota Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Cultura della Camera.