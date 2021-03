Ue, Fitto: pieno sostegno alla dichiarazione dei colleghi Legutko e Deutsch su affermazioni della deputata del gruppo Renew Sophie in ’t Veld

“Pieno sostegno alla dichiarazione dei colleghi Legutko e Deutsch riguardo alle affermazioni della deputata del gruppo Renew Sophie in ’t Veld in Aula. Non possiamo accettare questi ricatti e queste minacce da parte di deputati europei che dichiarano pubblicamente di voler utilizzare i poteri dell’Unione per attacchi politici contro governi nazionali eletti da milioni di cittadini europei. Spero che il Consiglio Europeo non si presti a questa strumentalizzazione politica , e confido nell’opposizione del Governo italiano a qualsiasi decisione sull’art. 7 in sede di Consiglio contro i governi della Polonia e Ungheria”. Così il co- presidente del gruppo ECR- Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto.

