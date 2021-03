Fisco, De Bertoldi: Ocse propone progressività tassazione redditi e maggiore per redditi di capitale e immobili. Così vuole sviluppo Italia?

“L’Ocse vuole davvero lo sviluppo dell’Italia? Sono stupito della relazione del direttore Pascal Saint Amans alle Commissioni Finanze riunite, in audizione per la riforma fiscale, che risulta incentrata sul suggerimento di maggior progressività nella tassazione dei redditi e di maggior tassazione per redditi di capitale ed immobili. Credo che il nostro Paese, soprattutto in questo periodo di crisi, necessiti esattamente del contrario, e cioè del corretto utilizzo della leva fiscale in senso espansivo per attrarre investimenti e ricchezza, e per stimolare il settore immobiliare, che significa pure tutelare i patrimoni dei cittadini e risparmiatori italiani. Insomma la competitività del nostro Paese non pare un obiettivo primario dell’Ocse”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi, segretario della Commissione Finanze e Tesoro.