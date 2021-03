Toscana, Fdi: da un anno ci battiamo per l’apertura delle scuole in sicurezza

Si deve rendere i locali scolastici più sicuri mediante l’installazione di adeguati meccanismi di aerazione

“Da un anno Fratelli d’Italia si batte per l’apertura delle Scuole in sicurezza, chiedendo spazi adeguati per garantire il distanziamento mediante l’utilizzo di tecnostrutture, convenzioni con gli istituti paritari e il potenziamento dei trasporti pubblici, attraverso il coinvolgimento di aziende private. Durante l’ultima conferenza stampa, il Presidente Draghi ha riconosciuto che una fra le principali cause dei contagi, per le scuole, sono i trasporti, su cui incidono prevalentemente gli spostamenti dei giovani delle scuole superiori. Il governo è in ritardo su tutto, sembra, però, che adesso abbia recepito l’invito dei parlamentari di Fratelli d’Italia a rendere i locali scolastici più sicuri mediante l’installazione di adeguati meccanismi di aerazione, sull’esempio della regione Marche” viene riportato in una nota del Dipartimento Regionale toscano Istruzione con delega alla Scuola di Fdi.