Vaccino, Donzelli: Istituzioni pensino a garantire cittadini che lo vogliono

«Il problema che abbiamo in Italia sui vaccini non è che abbiamo dosi in eccesso e che mancano le persone da vaccinare, ma viceversa che non si riescono a vaccinare le persone per mancanza di dosi e disorganizzazione. In Toscana abbiamo visto addirittura cittadini super fragili costretti a fare centinaia di chilometri per andare all’Isola d’Elba a vaccinarsi, mentre la maggior parte degli ultra 80enni sono rimasti scoperti. Gli italiani si vogliono vaccinare: il dovere delle istituzioni prima di parlare dei divieti è dare loro la possibilità di farlo, ogni volta che si parla di obbligo si fa un favore ai ‘no-vax’».

Così il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, intervenendo alla trasmissione “L’Aria che tira” su La7.