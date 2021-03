Immigrati, Delmastro: bene sequestro mare Jonio

“Bene il sequestro della Mare Jonio da parte del Tribunale di Ragusa dopo le agghiaccianti intercettazioni di Luca Casarini che aprono uno squarcio a tinte fosche sul favoreggiamento della immigrazione clandestina a scopo di lucro. Casarini e gli altri Che Guevara in salsa amatriciana della accoglienza avrebbero preteso ed ottenuto 4600 euro per ogni migrante trasbordato da una petroliera danese. Come Fratelli d’Italia siamo stati i primi a chiedere il sequestro della nave per evitare la reiterazione del reato nel nostro Mediterraneo da parte di questi finti paladini del solidarismo internazionale.

Sequestrare le navi è l’unico strumento per contrastare chi lucra sull’immigrazione clandestina, chi sfida le nostre frontiere, chi, di fatto, alimenta la tratta di esseri umani per via di un torbido intreccio e di una immorale contiguità ai trafficanti di esseri umani’.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.