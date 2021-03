Scuola, Bucalo-Frassinetti: docenti esasperati la maggioranza in continuo disaccordo, è un idecoroso teatrino da strada

“Siamo alle solite: il governo vuole stabilizzare subito 50 mila docenti precari, ma il sottosegretario Floridia rifiuta categoricamente l’idea, definendola una sanatoria. Insultata ancora una volta la dignità di migliaia di docenti, sfruttati da anni e lasciati nella più totale incertezza. La maggioranza in disaccordo è nel caos, a pagare, come al solito è il personale scolastico. Intanto, dal ministero arriva un’ordinanza sulla mobilità che non cambia nulla e lascia il vergognoso vincolo quinquennale: nessuna possibilità di mobilità straordinaria, nessun innalzamento delle aliquote. Un teatrino indecoroso da strada, i docenti e le loro famiglie, nella disperazione, ringraziano”.



Così i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fdi e vicepresidente commissione Cultura.