Toscana, Fantozzi: evitare pastoie burocratiche, tutte le attività devono accedere ai bandi regionali 

“Stop alle pastoie burocratiche e tempi rapidi! Le attività economiche hanno un bisogno disperato di aiuti”. Lo chiede il vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, dopo l’annuncio di tre nuovi bandi regionali per ristoratori, artigiani e palestre. Un bonus da 2.500 ad attività rivolto a quelle più colpite dalla pandemia. “Dal primo bando di gennaio sono rimaste escluse molte aziende e alla Regione sono rimasti in cassa 9 milioni a causa dei criteri troppo selettivi nell’accesso al bando, tipo quello per cui veniva richiesta obbligatoriamente la regolarità dei versamenti previdenziali, e il rilascio del Durc, ignorando che se i ristoratori avessero avuto risorse per pagare i contributi non avrebbero chiesto ristori urgenti per sopravvivere -ricorda Fantozzi- La più grave crisi economica e sociale del Dopoguerra richiede risposte concrete in tempi rapidi, agli aiuti devono poter accedere tutte le attività”.

