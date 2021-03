Covid, Delmastro: Governo preferisce chiudere attivita che intervenire su trasporto pubblico (video)

“Il governo Draghi, in una drammatica continuità con il defunto Esecutivo Conte, non riuscendo ad intervenire sui trasporti pubblici scarica tutta la colpa su ristoratori, baristi e palestre che, invece, avrebbero potuto continuare a lavorare con protocolli di sicurezza serrati e precisi. Non vi è nessuna strategia e continuare a scaricare chiusure incondizionate unicamente sui lavoratori e sull’economia reale dimostra una preoccupante incapacità di oltrepassare la crisi con misure serie”.



Così il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro, intervenendo a RaiNews24.