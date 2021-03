Immigrazione, Lollobrigida: clandestini rischio per sistema vaccinazione

“Gli italiani sono chiusi in casa e non possono circolare, mentre i nostri porti sono aperti agli immigrati: un paradosso inaccettabile. Sulle nostre coste, ogni giorno, arrivano migliaia di clandestini che rappresentano potenziali nuovi contagi perché spesso sono positivi al Covid. Fratelli d’Italia chiede ancora una volta il blocco navale o dei provvedimenti ad hoc per evitare che questa criticità metta in discussione tutto il sistema di vaccinazione e vanifichi gli sforzi fatti fino ad ora dai cittadini che hanno sempre rispettato le regole”.



Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.