PNNR, Trancassini: con questa maggioranza non arriva mai momento di Roma

“Nella scrittura del Pnrr la maggioranza ha dimostrato poco coraggio e nessun rispetto delle commissioni che hanno audito le diverse associazioni di categoria. A un documento tanto importante in termini economici e sociali hanno deciso di dedicare solo mezza giornata di Aula. Temi come il turismo, il Made in Italy, l’agricoltura e lo sviluppo delle aree interne, vengono solamente sfiorati dal Piano che concede loro risorse irrisorie. Fratelli d’Italia ha combattuto per inserire Roma Capitale nel Pnrr, chiedendo anche nell’ultima finanziaria 1 miliardo di euro per la città. È stato approvato un odg a firma di Giorgia Meloni per dare a Roma i fondi e i poteri necessari, intravedendo nel Pnrr una straordinaria occasione per la Città Eterna e per la Nazione. La maggioranza, invece, ha voluto cancellare questo tema e le relative risorse confermando che il momento di Roma non arriverà mai e tradendo per l’ennesima volta la Capitale”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, durante la conferenza stampa di FDI sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.