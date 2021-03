PNRR, Albano: manca semplificazione normativa e riforma tributaria. Tutelare natalità

“Nel Pnrr manca del tutto un piano di semplificazione della fisionomia normativa dell’attuale sistema tributario, per agevolare i contribuenti ed evitare i numerosi contenziosi. Così come non compare una reale riforma della giustizia tributaria che ad oggi è improcrastinabile. Fratelli d’Italia ritiene prioritario che nel Piano siano previste politiche attive di sostegno alla natalità per contrastare la crisi demografica che sta investendo non solo l’Italia ma tutta Europa. Chiediamo l’introduzione del metodo del quoziente familiare, l’elevazione dei servizi e delle tutele per i genitori lavoratori e per le famiglie”.



Lo dichiara il deputato di FdI Lucia Albano, intervento in Aula sul Pnrr.