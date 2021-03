Servitù militari, Deidda: vittoria di Fdi. Governo approva risoluzione su più fondi a cadenza annuale e servizi alle regioni e ai comuni dove risiedono forze armate

“In Commissione Difesa, il Governo approva la risoluzione di Fratelli d’Italia all’unanimità sullo stanziamento di più fondi da elargire, ogni anno, alle regioni e ai comuni nelle quali le esigenze militari, compresi i tipi di insediamento, incidono maggiormente”, così il Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa, Salvatore Deidda;



“Ringrazio il Presidente Rizzo e tutti i miei colleghi, ma anche il Ministero della Difesa con il Ministro, i sottosegretari e il Gabinetto. L’Esecutivo – prosegue Deidda – ha molto apprezzato l’impegno di Fratelli d’Italia in questo senso e rassicura non solo la regolarità dei pagamenti con l’emissione di appositi titoli di spesa con cadenza annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019 e gli anni pregressi 2016 e 2015, ma accoglie favorevolmente anche la nostra richiesta di inserire ulteriori misure, anche di carattere non economico, che prevedano la collaborazione tra istituzioni militari e civili in specifiche attività di supporto alle amministrazioni locali, interessate nella realizzazione di opere pubbliche o interventi legati all’utilizzo dei fondi”;



“La pandemia – conclude l’esponente di FdI – ha mostrato ancora più chiaramente quanto sia prezioso l’operato delle nostre Forze Armate e le grandi professionalità da cui sono composte. Per questo motivo, è fondamentale far nascere una collaborazione sempre più stretta tra Forze Armate ed Amministrazioni locali che soffrono, da troppo tempo, la mancanza di personale e fondi ma, soprattutto, un carico di burocrazia che rallenta sindaci ed amministratori”.

