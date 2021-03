UE, ECR approva relazione del Presidente Giorgia Meloni

Si è appena concluso il Consiglio di ECR Party, il partito dei Conservatori e riformisti europei, che si è riunito oggi in videoconferenza sotto la presidenza di Giorgia Meloni.

L’organo, che riunisce le delegazioni dei 44 partiti europei ed extraeuropei che aderiscono alla famiglia dei Conservatori, ha approvato la relazione del presidente Meloni sul riassetto organizzativo di ECR e il programma di lavoro per il 2021.

Tra le priorità: la difesa dell’identità culturale, della famiglia, della libertà di espressione contro le censure dei BigTech, dei confini dall’immigrazione incontrollata di massa, l’impegno per un’Europa confederale rispettosa della sovranità degli Stati nazionali e il rafforzamento dei rapporti transatlantici, anche attraverso la partnership con i Tories britannici e i Repubblicani americani.

Il massimo organo del partito presieduto da Giorgia Meloni ha ribadito, infine, che ECR è la casa dei conservatori europei e che è disponibile ad accogliere chi intende condividere i suoi valori e la sua missione.

Lo comunica in una nota la presidenza di ECR Party.