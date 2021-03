UE, Montaruli: maggioranza si sottrae da difesa giusto processo

“La certezza della pena e’ tanto più forte quanto e’ limpido e giusto un processo, il che implica di allontanare il più possibile la macchina del fango dalle aule di tribunale. La maggioranza, con tattica parlamentare, invece si sottrae dalla concreta realizzazione di un processo giusto, limitandosi alla prospettiva del mero recepimento della Direttiva europea ma senza specificare come questo debba avvenire. Ancora una volta in Aula, dopo il ritiro dell’originario emendamento Costa e la riformulazione, vengono a galla i problemi di questa maggioranza su un tema così importante come quello della giustizia e la vita di tanti italiani. Fratelli d’Italia chiede di regolamentare la diffusione mediatica delle informazioni personali dell’indagato disponendo anche un regime di sanzioni per chi contribuisce alla fuga di notizie sensibili già nel corso delle indagini preliminari”

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, intervenendo in aula sugli emendamenti alla Legge europea.