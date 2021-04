Covid: da Franceschini vergognoso sperpero di denaro

“E’ vergognoso e intollerabile che mentre l’Italia è in ginocchio dal cilindro magico del governo esca fuori un ulteriore incremento di 700mila euro per gli uffici di diretta collaborazione del ministro Franceschini. Uno sperpero di denaro pubblico che si aggiunge all’incremento di 100 unità del personale del ministro stesso avvenuto col governo Conte. Chi sosteneva di voler combattere la casta, proprio in un periodo così drammatico, quella casta la sta rafforzando. Fratelli d’Italia si batterà affinché questo punto del decreto legge di Riordino dei Ministeri venga cancellato”.



Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli ed Emanuele Prisco a margine della Commissione che oggi ha respinto l’emendamento di cancellazione a prima firma del deputato Zucconi di FDI.