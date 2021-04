Covid, Delmastro: Governo Draghi a favore delle chiusure più di Conte

“L’unica discontinuità dell’esecutivo Draghi con il defunto governo Conte è nella volontà di attuare ancora più chiusure rispetto a quanto fatto fino ad oggi. La conferma arriva dalla cancellazione per decreto delle zone gialle che non rivedremo fino a fine aprile, destinando gli italiani a zone rosse o, ben che vada, arancioni a prescindere dai dati sui contagi. Si porta avanti così il demone del “chiusurismo di stampo speranziano” che concepisce come unica misura per far fronte la pandemia il blocco di numerose attività commerciali, non essendo in grado di lavorare per migliorare il trasporto pubblico. Basti pensare che sulle tratte regionali della compagnia ferroviaria nazionale sono addirittura state dimezzate le carrozze al servizio dell’utenza, obbligando così i viaggiatori a stiparsi nei pochi posti disponibili. Questo è il piano trasporti a dimensione di pandemia pensato dal Governo”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, intervenendo alla trasmissione L’Aria che Tira su La7