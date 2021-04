Covid, Lollobrigida: Fdi al fianco dei ristoratori che vogliono lavorare

“Al fianco dei ristoratori, di coloro che vogliono lavorare e produrre in Italia. Oggi Marco è qui, è arrivato in bicicletta per difendere il suo diritto a lavorare e a rispettare le regole purché siano chiare”.

Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, che questa mattina, in piazza Montecitorio, ha incontrato Marco Sanguineti, uno dei titolari de La Taberna del Foro di Albenga giunto in bici a Roma per protestare contro le sanzioni previste dal governo.