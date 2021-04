«Quest’anno il più grande – e triste – pesce d’aprile lo ha fatto il Governo Draghi ai cittadini, fingendosi come una rivoluzione rispetto al Governo Conte per poi dimostrarsi subito in perfetta continuità su temi cruciali come le riaperture e i ristori».



Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.