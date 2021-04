Immigrazione, Prisco: serve cambio rotta come chiede gruppo Visegrád

“Solo Fratelli d’Italia si è schierata in maniera netta sulla proposta del presidente Meloni per un cambio di rotta sulle politiche dell’immigrazione nel rispetto dello stato di diritto, coniugando da un lato le politiche di asilo e dall’altro il presidio dei confini così come invocato dal Gruppo di Visegrád, con i presidenti Orbán e Kaczyński in testa. La maggioranza ha invece ideologicamente respinto la proposta. La soluzione viene offerta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sancendo che si possono presentare domande di asilo nelle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati di partenza o di transito dei cittadini immigrati. Questo, in piena conciliazione con le proposte fatte da Fratelli d’Italia, deve portare a una posizione più netta dell’Europa, così come chiedono gli Stati appartenenti al Gruppo di Visegrád, a difesa dei propri confini, dando luogo a respingimenti o a tutele per chi con diritto chiede asilo scappando da guerre, fame e carestie”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco intervenendo un Aula durante le votazioni degli emendamenti e degli odg alla Legge Europea.