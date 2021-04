Legge UE, Lollobrigida: bocciato ODG su tutela confini e respingimenti, ennesimo schiaffo agli italiani

“Il Governo Draghi, il presunto Governo dei migliori, si conferma in perfetta continuità con il governo Conte anche in materia di immigrazione. La bocciatura dell’ordine del giorno a firma del Presidente Meloni, che avrebbe impegnato l’esecutivo ad adottare ogni iniziativa opportuna in sede nazionale ed europea per consentire i respingimenti di massa e il presidio comunitario dei confini, rappresenta infatti l’ennesimo schiaffo in faccia nei confronti di milioni di cittadini italiani sempre più vessati e privati delle loro libertà dalle scelte di questo Governo di incapaci. Fratelli d’Italia non smetterà mai, dentro e fuori dal Parlamento, di lottare per la difesa delle frontiere della Nazione e per la tutela dei nostri connazionali. E continueremo a portare avanti le battaglie contro l’immigrazione clandestina di massa al fianco di Ungheria, Polonia e dei cosiddetti Stati Visegrád opponendoci fermamente a qualunque indebolimento dei confini europei e italiani”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.