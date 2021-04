TLC, Butti: rete pubblica, unica e non verticalmente integrata

“Nel corso del question time ho espresso al ministro Colao solidarietà per i ritardi, il disastro e la confusione che, in materia di digitalizzazione del paese, ha ereditato. Ciò non toglie che FDI ribadisce la sua idea di rete pubblica, unica e non verticalmente integrata. Se così non dovesse essere allora chiediamo che si investa sulla competizione infrastrutturale ma l’Italia non deve rinunciare ad un operatore di rete pubblico. Si blocchi l’uscita di ENEL da Open Fiber, a maggior ragione se le quote andranno in mano straniera. Basta il “piede in due scarpe” dello Stato che mantiene Cassa depositi e prestiti in due società in competizione tra loro e si proceda con le gare sulle aree grigie. L’accelerazione digitale aumenta l’occupazione e soprattutto il PIL del paese”.

Lo dichiara Alessio Butti, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile TLC di FDI.