Youtube, Mollicone: solidarietà a Byoblu, presenteremo interrogazione per valutare violazione libertà di espressione

“Youtube ha chiuso il canale di Byoblu, una piattaforma che da 14 anni dava informazione, raccogliendo interviste e contributi di magistrati, intellettuali, economisti, regolarmente registrata. Una società privata non può decidere cosa è vero e cosa è falso, cancellando arbitrariamente contenuti e profili, anche di natura giornalistica. Presenteremo un’interrogazione per chiedere al governo di chiarire se non sia una violazione del diritto di cronaca e della libertà di espressione e se non sia necessario ed urgente adottare iniziative per attivare l’Agcom nel ripristino dell’account.



Così Federico Mollicone, deputato FDI responsabile Innovazione.