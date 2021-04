Air Italy, Deidda: hanno distrutto un patrimonio e non hanno mosso un dito per salvarla

“Profonda tristezza per l’epilogo di una gloriosa compagnia aerea che ha scritto importanti pagine di storia della Sardegna e dell’Italia e il capitolo di Air Italy è solo l’ultimo in cui ci sono e vanno messe in luce le responsabilità politiche di scelte che, non solo oggi, hanno dilapidato un patrimonio professionale ed economico”, è duro il commento del Deputato di FdI Salvatore Deidda che ha più volte portato in Parlamento la questione, in tempi non sospetti, chiedendo controlli, tavoli Istituzionali e riforme utili per un settore strategico come quello del trasporto aereo;

“Da quando è nata Air Italy abbiamo sempre chiesto tutele per il patrimonio infrastrutturale e professionale dell’Ex Alisarda e Meridiana, ma dai Governi Renzi in poi c’è stato solo un colpevole menefreghismo. In questa legislatura, poi, nonostante la crisi andasse avanti abbiamo ottenuto solo silenzio e false promesse. Ho sempre chiesto che Air Italy fosse trattata sullo stesso tavolo di Alitalia e non venisse dimenticata. Sulla stampa l’ex Ministro De Micheli ci diede ragione ragionando su un’unica grande compagnia Italiana, ma i lavoratori sono stati abbandonati e il Governo Conte con PD e 5 Stelle e i Renziani non hanno mai avuto il coraggio di darmi una risposta nonostante gli appelli. Ora, abbiano il coraggio di metterci la faccia chiedendo scusa agli oltre tremila lavoratori e rivelino quale sarà il loro futuro”, conclude Salvatore Deidda, Deputato di FdI