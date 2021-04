Covid, Montaruli: Speranza chiarisca rinuncia a 600 mila dosi non Astrazeneca

“Il ministro della Salute Speranza chiarisca se è vera la notizia riportata oggi da un quotidiano, secondo cui avrebbe rinunciato a circa 600 mila dosi di vaccino non Astrazeneca. Si tratterebbe di una quantità importante e che avrebbe consentito di vaccinare un numero di abitanti quanto una città come Venezia. Di fronte alla carenza di dosi e ai ritardi di vaccini per colpa del suo governo, snobbare 600mila dosi sarebbe una ulteriore grave mancanza. In ogni caso, Fratelli d’Italia chiede al Governo Draghi di reperire vaccini anche fuori dalla contrattazione europea. La legge italiana lo consente già: non si perda ulteriore tempo”.

Così Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia annunciando una interrogazione al ministro della Salute Speranza.