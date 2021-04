Lazio, Lollobrigida: il PD di Zingaretti sistema amici, fare piena luce su scandalo concorsi

“Fratelli d’Italia è l’unica forza di opposizione che ha il coraggio di denunciare lo scandalo dei concorsi in Regione Lazio. Mentre gli italiani sono in ginocchio, secondo diversi organi di stampa, il Pd di Zingaretti senza alcuna vergogna avrebbe sistemato i suoi amici di partito attraverso procedure selettive come minimo poco trasparenti. Una vicenda sempre più imbarazzante su cui tace anche il M5S, in nome delle poltrone da poco ottenute nella giunta regionale. Assistiamo sempre più basiti a una gestione della macchina pubblica come se fosse cosa di partito, chiediamo si faccia piena luce su queste assunzioni e si dimettano i responsabili”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.