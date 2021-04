Decreto Ministeri, Zucconi: bene istituzione ministero turismo, storica battaglia di Fdi (video)

“Siamo soddisfatti dell’istituzione di un ministero del Turismo, una storica battaglia di Fratelli d’Italia. Avremmo preferito che la sua costituzione avvenisse con riforma costituzionale così da incidere anche sulle competenze in materia delle regioni. La nostra speranza è che la scelta della creazione di questo dicastero sia definitiva. Riteniamo imprescindibile che tra le competenze ci siano la promozione delle politiche competitive, il raccordo con gli altri ministeri, con le regioni e con l’Istat. È necessario lavorare sulle soprintendenze che rappresentano dei freni enormi anche per semplici ristrutturazioni, lamentando carenza di organico o modalità operative lente. L’atteggiamento di Fratelli d’Italia sarà quello di valutare le singole proposte emendative per correggere i limiti del riordino dei ministeri”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, intervenendo in aula nella discussione generale sul Dl Ministeri.