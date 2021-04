Lavoro, Donazzan: plaudo al collega calabrese Orsomarso per il suo piano di misure du politica attiva

“Un piano per sostenere i livelli occupazionali ed il riallineamento delle competenze dei lavoratori alle necessità di riconversione e ristrutturazione aziendale delle imprese in situazioni di crisi: un plauso all’Assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo della Regione Calabria Fausto Orsomarso per il piano strategico che ha messo in campo per supportare la competitività delle realtà produttive del suo territorio in questo difficile momento per l’economia italiana”: è quanto afferma Elena Donazzan, Assessore Regionale del Veneto e Responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi aziendali di Fratelli d’Italia, plaudendo all’iniziativa del collega calabrese che ha recentemente varato un piano di misure integrate di politica attiva da 72 milioni di euro.

“Fausto Orsomarso, autorevole e laborioso componente del Dipartimento Nazionale di Fratelli d’Italia che ho l’onore di guidare, continua così il suo impegno per fare del Sud una terra a difesa del lavoro e delle imprese” ha concluso Donazzan.