Libia, Fidanza: banco di prova per Draghi sarà blocco partenze immigrati

“La visita di Draghi in Libia ha lo scopo di riportare centrale l’Italia in uno scenario dal quale l’insipienza del governo Conte ci ha via via visto escludere, lasciando spazio alla Turchia di Erdogan e ad altri attori internazionali”. È quanto dichiara in una nota il responsabile Esteri di Fratelli d’Italia e Capodelegazione al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

“Bene dunque lo sforzo per consolidare il governo di unità nazionale di Dbeibeh e ripristinare la collaborazione economica su energia e infrastrutture avviata con il trattato di amicizia italo-libico sottoscritto dal centrodestra nel 2008. Ma, al di là delle dichiarazioni di facciata, il banco di prova di questa nuova collaborazione sarà il contenimento dell’immigrazione irregolare. Nonostante gli sforzi della guardia costiera libica i numeri degli arrivi continuano ad aumentare anche per via delle politiche lassiste del governo italiano. Fratelli d’Italia chiede ancora una volta a Draghi di coltivare questo nuovo spirito concordando con il governo libico l’attuazione di un blocco navale per fermare le partenze verso l’Italia”.

