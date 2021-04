Toscana, Torselli: portate carte in procura, chi ci dà dei bugiardi faccia altrettanto

“E’ evidente che le nostre prime denunce si basavano su fatti reali, tantoché pure il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato in Parlamento di Regioni che hanno ‘trascurato gli anziani in favore di gruppi che vantano priorità probabilmente in base a qualche loro forza contrattuale’. A questo punto anche la magistratura è chiamata a far luce su quanto avvenuto. Da parte nostra continuiamo a chiedere l’istituzione di una commissione d’inchiesta in Consiglio regionale per capire che cosa è stato sbagliato”.

“Inoltre, abbiamo segnalato in Procura anche quei giornali online che, nei giorni del sopralluogo al Mandela, ci diffamarono accusandoci di aver introdotto all’interno della struttura giornalisti in incognito e di aver gettato fango sul mondo del volontariato. Noi – conclude Torselli – in occasione del prossimo Consiglio regionale porteremo in aula un atto proprio per chiedere che siano immediatamente vaccinati gli oltre 10.000 volontari che, pur operando a contatto quotidiano con i malati, non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino”.