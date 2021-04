Alitalia, Fidanza: Ue fa figli e figliastri, governo si faccia valere 

“L’accordo tra la Commissione Europea e il governo francese che autorizza 4 miliardi di aiuti di stato a favore di Air France in cambio della cessione di un numero risibile di slot nell’aeroporto di Orly dimostra ancora una volta che a Bruxelles si fanno figli e figliastri.

Il trattamento concesso ad Air France, così come quell autorizzato alla Germania e all’Olanda per Lufthansa e KLM, non è paragonabile con le condizioni capestro poste ad Alitalia nei giorni scorsi dal Commissario Vestager”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Trasporti al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza. “La crisi Covid sta avendo sul trasporto aereo un effetto tsunami e non è accettabile che si utilizzi questa emergenza per stravolgere il mercato colpendo sul nascere la nuova ITA per avvantaggiare i suoi competitor europei. Al governo Draghi chiediamo di farsi valere con forza in sede Ue, di lavorare urgentemente ad un piano di rilancio del trasporto aereo nazionale con una nuova compagnia di bandiera dotata di un piano industriale ambizioso, un numero di mezzi adeguato, slot internazionali profittevoli e la capacità di allargare il proprio perimetro ai lavoratori di Air Italy e degli altri vettori italiani in crisi”.

Condividi