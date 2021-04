Cashback. Lollobrigida: Spreco risorse, destinare fondi a categorie colpite da misure anti-covid

“Il cashback è un enorme spreco di risorse. Invece di buttare circa 5 miliardi di euro, spero che domani in Senato tutte le forze politiche sostengano la mozione di Fratelli d’Italia per destinare questi fondi alle categorie commerciali più colpite dalle misure anti Covid. Continuare a sperperare soldi per una misura inutile è un’offesa nei confronti di tutte quelle imprese che sono in ginocchio a causa della crisi economica”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.