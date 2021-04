Covid, FdI: Condanniamo violenze ma denunciamo spreco risorse

“Con i rappresentanti delle associazioni che abbiamo ricevuto a Montecitorio ci siamo trovati d’accordo nel condannare le violenze avvenute oggi in piazza. Fratelli d’Italia continuerà a denunciare l’enorme quanto assurdo spreco di risorse – dal cashback al Reddito di Cittadinanza – che avrebbero potuto aiutare migliaia di imprese italiane a risollevarsi. Sono stati spesi 150 miliardi che potevano essere impiegati in maniera migliore ad esempio per rimborsare i costi fissi di questi imprenditori”.

Lo dichiarano Paolo Trancassini e Riccardo Zucconi deputati di Fratelli d’Italia al termine dell’incontro con i rappresentanti delle organizzazioni che hanno manifestato oggi in Piazza Montecitorio.

