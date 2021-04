Covid, Lollobrigida: NAS conferma che TPL veicolo contagio, potenziare servizio

“I risultati dei controlli effettuati dal Nas confermano quello che Fratelli d’Italia denuncia da mesi: bus e metro sono veicolo di contagio del virus. Il governo Conte e l’esecutivo guidato da Draghi, invece, hanno preferito chiudere bar, ristoranti e palestre che rispettano tutti i protocolli anti-Covid. Tutto questo è inaccettabile e chi per mesi ha raccontato agli italiani che i veicoli del tpl sono sicuri dovrà assumersi le sue responsabilità. Serve un immediato potenziamento delle corse del trasporto pubblico per evitare assembramenti e tutelare pendolari e utenti del servizio, anche coinvolgendo i privati come Ncc e taxi”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.