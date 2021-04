“Fratelli d’Italia condanna ogni forma di violenza ma esprime la piena solidarietà ai ristoratori, agli imprenditori, ai gestori di palestre, a tutti coloro che in questo momento non vedono dallo Stato risposte adeguate e rischiano di perdere tutto. Bisogna intervenire e farlo rapidamente, non c’è più tempo”.

Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.