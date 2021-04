Covid, Rizzetto: cashback sperpero soldi che avrebbero aiutato imprese

“Negli ultimi mesi in Italia la politica si è persa in discussioni vacue e si è resa complice di uno sperpero di soldi ingiustificabile. Basti pensare ai soldi spesi per i banchi a rotelle, nella fallimentare app Immuni e nel cashback, misura contro cui Fratelli d’Italia sta facendo una battaglia serrata. I 5 miliardi di euro investiti su questa ridicola lotteria di Stato siano utilizzati per supportare imprese e lavoratori che dopo mesi di chiusure vedono un futuro nero per la propria attività”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, intervenendo Start a Sky tg24 alla trasmissione Start.