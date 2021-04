Immigrazione, Meloni su articolo Leggo: Italia ritorna ad essere campo profughi d’Europa

«L’Italia ritorna a essere il grande campo profughi d’Europa. Nei primi 3 mesi del 2021 gli sbarchi sono triplicati rispetto a un anno fa: da gennaio ad oggi sono arrivati sul territorio italiano 8465 immigrati mentre nei primi 3 mesi del 2020 gli arrivi erano stati 2828. È assurdo che il ministro dell’Interno Lamorgese schieri nei giorni di Pasqua 70mila agenti per tenere chiusi in casa gli italiani e non faccia nulla per controllare i porti. È la solita la doppia morale della sinistra. Accadeva con il governo Conte. Accade oggi con Draghi».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in merito all’articolo pubblicato questa mattina dal quotidiano Leggo sui dati degli sbarchi avvenuti in Italia nei primi tre mesi dell’anno.