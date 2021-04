Qatar, Delmastro: grazie a Fdi militari italiani evitano possibile giudizio Sharia

“Dopo le vibrate proteste di Fratelli d’Italia è stato rinviato, in commissione Esteri alla Camera, il provvedimento di modifica dell’accordo sulla cooperazione militare con il Qatar che prevedeva la giurisdizione dell’Emirato sui nostri militari in missione per i reati eventualmente commessi. Lo sanno dalle parti della maggioranza che in Qatar vige la Sharia? Gli autoproclamati “migliori” stavano per consegnare i nostri militari alla democraticissima legge islamica. I nostri uomini in missione devono essere protetti, non consegnati a degli aguzzini islamici. Se questi sono i migliori siamo messi male”.

Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in Commissione Esteri.