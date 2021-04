Scuola: soddisfatti per attuazione nazionale del modello Marche

“Il ritorno a scuola è di primaria importanza per far ripartire l’Italia. Questo però deve avvenire per tutti gli ordini e gradi e non solo dai 3 agli 11 anni. Fratelli d’Italia da tanti mesi chiede la riapertura in sicurezza e per fare ciò, bisogna prima di tutto garantire il potenziamento dei trasporti. Siamo orgogliosi che quanto realizzato dal presidente Francesco Acquaroli nelle Marche, con depuratori d’aria e impianti di ventilazione meccanica nelle scuole, venga attuato anche a livello nazionale. Speriamo che i soldi del Dl Sostegni, destinati alla salubrità dell’aria all’interno degli istituti scolastici, siano solamente il primo passo per avere scuole moderne e sicure, come auspichiamo da tempo”.

Così i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabile scuola del dipartimento istruzione di Fdi e vicepresidente commissione Cultura.