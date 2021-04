TLC: domani convegno Fdi con Colao, Cingolani e Gabrielli

“Le Nuove Reti per la crescita, l’industria italiana, i cittadini” è il titolo del convegno organizzato dal Dipartimento TLC di Fratelli d’Italia che si terrà domani, giovedì 8 aprile, a partire dalle ore 9.30 all’Hotel Nazionale a Roma. All’evento che sarà trasmesso in diretta on line su www.digitalia.tv interverranno, tra gli altri, Vittorio Colao, Ministro per la Transizione Digitale, Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica, Franco Gabrielli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Franco Bassanini, Presidente Open Fiber, Aldo Bisio, AD di Vodafone Italia, Luigi Gubitosi, AD di TIM, Maximo Ibarra, AD di SKY Italia, Franco Bernabé, Presidente FB Group, Raffaele Barberio di Key4biz, Raffaella Paita, Presidente della Commissione Trasporti e Tlc della Camera dei Deputati, i Capigruppo di Camera e Senato di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani e il responsabile TLC di FDI Alessio Butti. L’evento sarà concluso dall’intervento del Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Lo comunica una nota dell’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.