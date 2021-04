Turchia, Meloni: indignati da trattamento riservato da Erdogan a Von Der Leyen, l’Europa pretende rispetto

«I conservatori europei sono indignati dal trattamento riservato da Erdogan al presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen: un affronto senza precedenti che tutti i governi degli Stati membri devono condannare con forza. Il protocollo è sostanza e spiace che a Bruxelles non ce se ne renda conto. Ci lascia senza parole il comportamento del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che non ha fatto nulla per impedire questo oltraggio e si è piegato al diktat islamista di Ankara. L’Europa pretende rispetto».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (ECR Party), Giorgia Meloni.