Fisco, Osnato: no a nuove tasse ma incentivi per far ripartire l’Italia

“Nessuno si attacchi alle parole del Fondo Monetario Internazionale che indica i redditi e il patrimonio come risorse da aggredire per ridurre le diseguaglianze sociali nel mondo. La situazione italiana ha una sua peculiarità, l’imposizione fiscale è già alta e i patrimoni sono già tassati in modo importante. Non è con nuove tasse che si può pensare di far ripartire la nazione dopo l’emergenza covid. Fratelli d’Italia crede che si debbano fare investimenti pubblici, con un cosiddetto “debito buono” suggerito da Draghi, creando volani positivi affinché le risorse e i risparmi degli italiani possano essere investiti in beni di consumo che rilancino le attività commerciali e imprenditoriali. Non penalizzazioni, ma incentivi: questa è la ricetta per l’Italia”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato.

